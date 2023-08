VM-guldet lå og ventede få meter foran hende.

Men det gik helt galt for Sifan Hassan, da den olympiske mester gav alt i spurten mod målstregen i kvindernes finale på 10.000 meter.

Den hollandske superstjerne var i front på opløbsstrækningen, men mærkede tydeligt presset fra ethiopiske Gudaf Tsegay, som var på vej forbi konkurrenten, og så indtraf ulykken.

Under stor dramatik mistede Hassan ganske enkelt balancen på de allersidste meter og faldt til jorden på atletikbanen. Akkurat som hendes medaljedrømme gjorde det.

Sifan Hassan var så tæt på guldet, som man kan komme, men så gik det galt. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Sifan Hassan styrtede på de allersidste meter af finalen. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

Ethiopisk succes

Chancerne for succes var således udspillet i løbet af et splitsekund, og i stedet nappede Tsegay guldet, mens Letesenbet Gidey og Ejgayehu Taye tog sølv og bronze. Ethiopien satte sig dermed på hele podiet.

Vindertiden blev 31:27,18 minutter, hvilket illustrerde, at finalen blev et særdeles taktisk anliggende, hvor udlægget var yderst konservativt.

Der blev dog skruet op for hastigheden i anden halvdel af løbet, og mod slutningen blev farten af en helt anderledes karakter, end tilfældet havde været indledningsvist, da Hassan lagde sig i front og spurtede mod VM-titlen.

Men det gik altså også lidt for stærkt for den tidligere OL-guldvinder i disciplinen, da hun mistede fodfæstet og styrtede.

Hassan så heldigvis ud til at slippe relativt nådigt fra uheldet og fik efterfølgende også kæmpet sig de sidste meter over stregen og noterede sig for en 11. plads.