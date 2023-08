Kæmpe VM-skandale: Fik glasskår i øjet

Opladningen til VM-semifinalen på 200 meter var på ingen måde optimal for Jamaicas Andrew Hudson.

Sammen med de øvrige deltager i hans semifinale var han på vej til stadion i en af de store golfvogne, der stævnet igennem har transporteret atleterne fra træningsanlægget og til stadion.

Af uvisse årsager lykkedes det for to af disse vogne at støde så kraftigt sammen, at en frivillig faldt ud af den ene. Og Andrew Hudson blev efterfølgende set holde sig til sit højre øje.

En skandale af dimensioner - og forfærdeligt for Hudson, der efterfølgende kom stil start i det udsatte heat.

Her blev han blev nummer fem i tiden 20.38 og gik dermed ikke i finalen - og han afslørede efterfølgende hvorfor.

- Lægen sagde, at jeg havde glassplinter i mit øje.

- Løbet var sløret, ja alt er bogstaveligt lidt sløret. Men det er hvad der sker, sagde jamaicaneren efter sin semifinale, hvor han altså 20 minutter tidligere havde fået fjernet glasskår fra sit øje.

Men Hudson og Jamaica var langt fra tilfredse. Derfor blev der nedlagt protest over, at Hudson skulle i aktion så kort efter en ulykke, VM-arrangørerne var skyld i.

Den protest blev taget til følge, og Hudson kommer derfor til finalen på fredag som en ekstra niende løber - han får tildelt bane 1.

Her skal Hudson løbe op til sit bedste, hvis han skal bide skeer med de bedste. Verdensmester på 100 meteren, amerikansk Noah Lyles - der også var med i golfvognen - kvalificerede sig således i 19,76 sekunder, hvilket er 0,11 sekunder hurtigere end Hudsons personlige rekord, der blev sat sidste år.