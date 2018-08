Kæmpebrøler: Europamester jublede for tidligt og smed medaljen

Israelske Lonah Chemtai Salpeter jublede over en sølvmedalje i kvindernes 5000 meter finale - problemet var bare, at der manglede en omgang

Stakkels Lonah Chemtai Salpeter kommer næppe til at glemme kvindernes 5.000 meter EM-finale på det Olympiske Stadion i Berlin lige foreløbig.

Og det er ikke fordi, den israelske forhåndsfavorit levede op til forventningen og vandt guld på distancen. Desværre.

Nej, den israelske langdistanceløber kommer nok til at huske finalen for den eklatante fejltagelse, som ikke burde være mulig at begå som topatlet.

Da klokken, som vanen tro signalerer sidste omgang, lød, var der lagt op til en duel mellem Lonah Chemtai Salpeter og hollandske Sifan Hassan, der havde skabt et hul til de øvrige løbere. Men i stedet for at holde kadencen stoppede Salpeter op, da hun krydsede stregen og tog sig til hovedet i en fejring, fordi hun troede, hun netop havde vundet EM-sølv.

Lonah Chemtai Salpeter jubler for tidligt og taber EM-medaljen på gulvet. Foto: AP Photo/Michael Sohn

Da det gik op for israeleren, at der manglede en omgang endnu, var det for sent at få stængerne op i ordentlig fart igen, og Salpeter blev overhalet af både Eilish McColgan fra Storbritannien og Yasemin Can fra Tyrkiet.

Dermed endte det med en hjerteskærende fjerdeplads for Salpeter, der kastede sig i græsset af ærgrelse.

Lonah Chemtai Salpeter ærgrer sig forståeligt over sin bommert. Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Aftenen blev dog endnu værre for den uopmærksomme israeler, for hun mistede nemlig også sin fjerdeplads, da dommerne efter finalen vurderede, at hun for tidligt havde krydset sin bane i indledningen af løbet. Derfor endte det hele med en diskvalificering.

Lonah Chemtai Salpeter kan trods alt glæde sig over, at hun tidligere på ugen vandt EM-guld i 10.000-meterløbet.

Lonah Chemtai Salpeter rejser do langfra tomhændet fra Tyskland. Hun vandt guld på 10.000 meter. Foto: Sven Hoppe/dpa via AP

