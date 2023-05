Karstoft udskyder sæsonstart

Det er ikke givet, at Danmarks største atletikprofil i øjeblikket kommer til VM i Budapest til august.

Det afslører Ida Karstoft selv over for DR Sporten.

Sprinteren er således stadig plaget af problemer med den akillessene, der fik hende til helt at droppe indendørssæsonen. Det betyder færre løbepas og endnu en udskydelse af sæsonstarten.

Hun håber at være tilbage i juli, hvor hun kan kvalificere sig til VM, men også har muligheden for at booke en tidlig billet til OL i Paris i 2024.

- Det er derfor, jeg måske satser en smule, for det kunne være fedt at løbe nogle gode tider denne sommer, så det ikke presser mig unødvendigt næste år, siger Karstoft til DR Sporten.

Hun har dog ikke tænkt sig at satse alt.

- Jeg er jo realist, og en skadet akillessene er ikke at spøge med, for det kan sætte spor et godt stykke ud i fremtiden, og næste år er det vigtige år. Så jeg passer på og løber ikke VM for enhver pris, siger Karstoft.

Karstoft havde et forrygende 2022, hvor hun satte danske rekorder på stribe på især 200 meter, men også 100 meter.

Hun VM-debuterede desuden på 200 meter samt vandt et Diamond League-stævne i Oslo og ikke mindst en historisk EM-bronzemedalje på samme distance.

