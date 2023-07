Knust Karstoft melder afbud til VM

'Skuffet, frustreret og utrolig ked af det.'

Det er nogle af de ord, som Ida Karstoft bruger i sit seneste Instagram-opslag, hvor hun med tungt hjerte må melde fra til det kommende VM i atletik og resten af sæsonen.

'Min akillessene har det bedre end for to måneder siden, og jeg ved, at jeg kunne deltage i VM sidst i august dog med chancen for et setback.'

'Jeg er nødt til at se på den længere bane. De Olympiske Lege er næste år, og jeg er nødt til at putte mig selv i den bedste position for at være klar til at yde mit bedste.'

'Derfor har jeg besluttet at afslutte sæsonen, før den overhovedet begyndte,' skriver Karstoft.

Den ærgerlige nyhed er ikke overraskende noget, der frustrerer den danske atletik-stjerne.

'Jeg er skuffet, frustreret og utrolig ked af det. Jeg er bare knust,' skriver hun blandt andet.

Kom aldrig i gang.

Som Karstoft selv skriver, måtte hun stoppe sæsonen, før den overhovedet kom i gang.

Det skyldes, at den 29-årige dansker har kæmpet med skaden i akillessenen hele sæsonen.

Der var ellers enormt høje forventninger til Karstoft, der ved EM sidste år vandt bronze på 200-meter distancen, men vi må vente med tålmodighed på at se sprintdronningen i aktion igen.