Kom sidst men fandt lykken

Keula Nidreia Pereira Semedo kom ikke fra de paralympiske lege med guld - og dog.

For hun vender nemlig hjem fra Tokyo til Kap Verde med noget af guld. En ring - en forlovelsesring for at være helt præcis.

Det kan hun, efter at hun i sit kvalifikationsheat på 200 meter i klassen T11, der dækker over synshandicap, kunne konstatere, at hun krydsede stregen absolut sidst.

Men hendes tid i rampelyset var ikke overstået der. Hendes guide, der løber med hende hele vejen og giver hende dessiner undervejs, bad hende i mål om at vente, mens han hurtigt løb væk. Derefter samlede de øvrige løbere og guider sig rundt om Keula Nidreia Pereira Semedo, der ikke havde en anelse om, hvad der var i gang.

Da guiden, Manuel Antonio Vaz da Veiga, kom tilbage tog han hende i hånden og knælede, mens han friede til hende under stort applaus. Heldigt nok i den sammenhæng har da Veiga været Semedos partner gennem 11 år, så chokket var nok ikke så stort. Men hun var alligevel ganske befippet, da hun svarede 'ja'.

- Jeg er helt tom for ord. Der er bare så mange følelser- Bare det at være her ved de paralympiske lege. Jeg kunne faktisk ikke mærke mine ben, fordi jeg var så nervøs.

- Og nu med frieriet er der bare så mange følelser i gang. Jeg kan faktisk ikke beskrive, hvordan jeg har det lige nu, sagde den 32-årige sprinter eftefølgende.

Foto: Athit Perawongmetha/Reuters/Ritzau Scanpix

Ideen til frieriet på det olympiske atletik har været i støbeskeen i et stykke tid, afslørede Manuel Antonio Vaz da Veiga:

- Lige siden hendes navn kom på deltagerlisten i slutningen af juli. Mine to brødre og en af mine venner kendte til det. Jeg er sikker på, at de også er glade for det. Min familie vil også blive begejstret - de vil elske ideen, sagde den kommende gom med et stort smil.

Det lille atlanterhavs-rige Kap Verde må konstatere, at de ikke kom ud af de paralymiske lege i Tokyo med medalje. Til gengæld stod de for en af de bedste historier.