Kontroversiel legende stopper omgående

Den kontroversielle amerikanske sprinter Justin Gatlin har deltaget i sit sidste professionelle løb.

Det bekendtgjorde den 40-årige atletikstjerne natten til fredag dansk tid i et opslag på det sociale medie Instagram.

- Jeg har elsket dig, løbebane. Du gav mig tårer, sorg og glæde, og du lærte mig ting, jeg aldrig kommer til at glemme, skriver Justin Gatlin blandt andet i opslaget.

Gatlin kan se tilbage på en lang karriere, der har budt på store triumfer, men også nedture og en status som dopingsynder.

For 17,5 år siden blev han olympisk mester i 100-meter-løb ved legene i Athen, og han har sekundære medaljer på prestigedistancen fra legene i London og Rio i 2012 og 2016.

I 2005 blev han også verdensmester på distancen, men herfra fulgte en lang periode, hvor Gatlin først var ramt af karantæne og siden overvejende stod i skyggen af sportens på det tidspunkt helt store sprinterstjerne, jamaicaneren Usain Bolt.

Først i Bolts sidste løb i karrieren, VM-finalen i 2017, lykkedes det for Gatlin at sætte konkurrenten på plads, mens verden så på. Gatlin blev verdensmester, og Bolt pådrog sig en skade.

Mens Bolt har mange fans verden over, er Gatlin knap så populær. Det skyldes, at han to gange er dømt for at have benyttet præstationsfremmende midler. Første gang var i 2001, hvor han havde benyttet et middel, der angiveligt var en del af hans adhd-medicin.

I 2006, da han var verdens hurtigste mand, røg han atter i dopingfælden. Han forsøgte sig med bortforklaringer, men fik en straf på otte års udelukkelse. Siden blev straffen halveret, og i 2010 gjorde han comeback.

Siden comebacket har han dog jævnligt mærket sin begrænsede popularitet, når atletiktilskuere verden over har buhet ad ham.