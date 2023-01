Kontroversiel stjerne smidt af fly

Der er fart på hos Sha'Carri Richardson. Også for meget ...

Atletikstjernen er i hvert fald lynhurtig til at komme i problemer. Denne gang blev hun smidt af et American Air-fly, efter at hun kom op at toppes med et medlem af kabinepersonalet.

Den amerikanske sprinter har selv lagt efterspillet af skænderiet ud på Instagram, hvor hun også beskriver forløbet inden.

Skænderi om telefon

Sha'Carri Richardson hævder, at et medlem af kabinepersonalet bad hende om at afslutte en telefonsamtale og forlangte herefter at se hendes telefon for at tjekke, om den var sat på flight mode inden afgang.

Weekendens planlagte flyvetur udviklede sig dramatisk for Sha'Carri Richardson. Foto: Amanda Loman/Ritzau Scanpix

Situationen udviklede sig dog, og Richardson påstår at hun blev talt grimt til, ligesom manden ved navn John stod med en 'hånd oppe i hendes ansigt' og 'udviste mangel på respekt'.

Hvad der er op og ned, undersøger flyselskabet nu, skriver bl.a. NBC News, men det var i sidste ende Sha'Carri Richardson, der blev bedt om at forlade flyveren til stor glæde for en lang række af de øvrige passagerer, der var tydeligt irriterede over atletikstjernens opførsel.

Sha'Carri Richardson satte i 2021 den syvendehurtigste tid nogensinde på 100 meter og var en af medaljefavoritterne til det efterfølgende OL i Tokyo.

Tog marihuana

Så langt nåede hun dog aldrig, da hun blev testet positiv for indtag af cannabis kort inden afrejsen og blev udelukket fra at konkurrere i en måned.

Sha'Carri Richardson er en velbetalt stjerne, der dog har oplevet megen modgang. Foto: Ashley Landis/Ritzau Scanpix

Senere forklarede atletikstjernen, at hun havde brugt marihuana til at kontrollere følelserne i forindelse med sin mors død.

Et år senere missede hun kvalifikationen til VM på hjemmebane i Eugene.

Sha'Carri Richardson er stadig en af verdens bedst betalte atletikstjerner og har bl.a. en sponsoraftale med Nike til en værdi af syv mio. kr.