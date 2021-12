Korruptionsdømt atletikpræsident er død

Den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund Lamine Diack er død i en alder af 88 år.

Det oplyser hans søn til nyhedsbureauet Reuters.

Senegalesiske Diack sad som præsident for verdensforbundet fra 1999 til 2015. Han var desuden medlem af Den Internationale Olympiske Komité.

Diack var i gang med at afsone en dom for korruption, som han blev idømt i efteråret 2020.

Han blev straffet med fire års fængsel - hvoraf de to år blev gjort betingede - for korruption i en russisk dopingskandale. I samme forbindelse blev han idømt en bøde på 500.000 euro (3,7 millioner kroner).

Diack var blandt andet anklaget for at have modtaget millioner af kroner for at dække over positive dopingtest fra russiske atletikudøvere.

Han blev i 2015 afløst som præsident for det internationale forbund af Sebastian Coe, efter at han tre gange var blevet genvalgt til posten.

Diack var selv en dygtig længdespringer i den sidste del af 1950'erne, da han var indehaver af den fransk/vestafrikanske rekord fra 1957 til 1960.