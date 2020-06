Kræver fængsel

Den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund (IAAF) Lamine Diack bør straffes med fire år i fængsel og en bøde på 500.000 euro - 3,7 millioner kroner.

Det mener den franske anklager i en sag, der begyndte i Paris i sidste uge, skriver nyhedsbureauet AFP.

Diack, der var præsident i IAAF fra 1999 til 2015, er blandt andet anklaget for at have modtaget millioner af kroner for at dække over positive dopingtest fra russiske atletikudøvere.

Diacks søn, Papa Massata Diack, er også på anklagebænken i sagen. Dog ikke fysisk, da sidstnævnte befinder sig i Senegal, som ikke har udleveret ham til Frankrig.

Far og søn har angiveligt også scoret kassen på at sørge for, at værtskaber for internationale atletikstævner havnede bestemte steder, og at tv-rettighederne til stævnerne ligeledes havnede på bestemte hænder.

Lamine Diack blev i 2015 afløst som præsident af Sebastian Coe. Diacks regeringstid sluttede i kaos med beskyldninger om, at han sammen med sin søn prøvede at forhindre en dopingsag mod Rusland mod betaling.

IAAF hedder i dag World Athletics.

