Kræver russisk atletikdronning smidt ud af landet

I flere år har ingen vidst, hvor i verden Jelena Isinbajevabefandt sig.

Nu viser det sig, at den russike atletikdronning med nære bånd til Vladimir Putin ifølge spanske El Digital Sur har slået sig ned på kanarieøen Tenerife.

Hun og hendes familie blev i al hemmelighed fløjet til øen med et tyrkisk fragtfly i slutningen af maj, og i den spanske varme lever de ifølge mediet 'et liv i luksus'.

Og det vækker vrede blandt den kontroversielle russers kritikere.

Især tilhængerne af den nu fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

De kræver, at EU griber ind og fryser hendes værdier i Spanien.

- Jelena Isinbajeva er aktiv tilhænger af krigen. Hun er en af ​​den ikke særlig store gruppe mennesker, der bragte denne krig så tæt på, som de kunne. Hun lejede sin virkelig velfortjente autoritet ud til Putin for en lille pris.

Vil have hende smidt ud

- Isinbajeva er en sjælden repræsentant for dem, der oprigtigt elsker Putin, lyder det fra Leonid Volkov, der er stabschef for Alexei Navalnyj, i et opslag på Twitter.

Volkov skriver videre, at de vil forsøge at få Isinbajeva smidt ud af Spanien.

- At vi i det mindste forsøger at få hende smidt ud af Spanien og optaget på sanktionslisterne, burde være et minimum, et lille skridt mod retfærdighed.

Isinbajeva har 28 verdensrekorder og er indehaver af to OL-guld samt syv VM-guld i stangspring. Foto: Jens Dresling

En anden af Alexei Navalnyjs tætte medarbejdere, Georgij Alburov, beskriver i en længere tråd på Twitter, hvordan Isinbajeva har hjulpet Putin med at beholde sin magt i Rusland.

Derfor bør hun ikke kunne slippe afsted med at flygte fra den krig, hun selv var med til at gøre mulig, mener Alburov.

- I alle disse år, hvor Isinbajeva hjalp Putin med at bevare magten, har hun indset én ting: Det er også vigtigt at opbygge et liv uden for Rusland. Nu har hun det godt (i Spanien).

Den går ikke

- Sådan kan det ikke være. Man kan ikke hjælpe Putin i flere år, flygte ud af landet og begynde at leve et liv i luksus og så tie stille om den krig, man selv var med til at muliggøre, skriver Georgij Alburov blandt andet på Twitter.

Efter karrieren har Isinbajeva udviklet et tæt forhold til Putin og haft høje poster i den russiske hær. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

Jelena Isinbajeva udtalte sig i sidste uge selv før første gang siden krigens udbrud i Ukraine.

I et opslag på Instagram afviser hun de spekulationer, der har været om, at hun skulle have været politisk aktiv.

På Instagram kommenterer hun også rygterne om sin nye bopæl og siger, at hun er en 'verdensborger', samt at hun bor, hvor hun arbejder.

Jelena Isinbajeva vandt OL-guld i stangspring i både 2004 og 2008. Hun nåede som aktiv at vinde tre VM-guldmedaljer og er indehaver af verdensrekorden, hvorfor det ikke er så sært, at så godt som alle betragter hende som sportens største, kvindelige udøver nogensinde.