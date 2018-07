Kvindelig atlet angrebet med æg: 'Det her er racisme'

Æg er bare lækkert. De kan spejles, de kan koges, de kan porcheres, de kan røres, de kan uddeles i tennis - du bestemmer det helt selv.

Det er dog knap så sjovt at få kastet dem i hovedet. Det kan den italienske diskoskaster Daisy Osakue skrive under på. Den første besked lød på, at hun var i fare for at misse Europamesterskabet i atletik i Berlin næste måned, efter hun natten til mandag blev ramt i hovedet af et æg, der blev kastet fra en Fiat Dobló.

Det skriver ANSA.

Atleten røg på hospitalet i Torino med en skade på hornhinden, mens det også var nødvendigt at operere for at fjerne små stykker æggeskal.

Osakue slår dog fast, at hun nok skal komme til EM.

- Jeg kollapsede på jorden, jeg så noget væske, og jeg troede, at det var syre. Jeg skreg, men så så jeg noget æggeskal og noget æggeblomme, og jeg blev rolig. Heldigvis blev det kun en skramme. Et par dages hvile, nogle øjendråber, og så har jeg det fint. Min verden blev rystet, men jeg skal nok komme til Berlin, siger hun til Corriere dello Sport.

Uenighed om motiv

Daisy Osakue er ikke i tvivl om, hvorfor hun blev offeret for æggekastet. Hun mener, at der var et racistisk motiv bag angrebet.

- Jeg synes, det er racisme. Det er et område, hvor mørke prostituerede holder til, og de har troet, at jeg var en af dem, de har ikke vidst, at jeg var Daisy, der støtter Juventus. De så en mørk pige, og de ville sende et signal.

Italien har været ramt af flere racistisk motiverede angreb de seneste måneder. Flere mener, at det skyldes den hårde tone fra det Demokratiske Partis minister Matteo Silvini omkring migranter. Politiet mener dog ikke, at angrebet på Osakue er racistisk motiveret, da der de seneste dage har været flere anmeldelser om æg kaster på forbipasserende fra en Fiat Dobló.

Daisy Osakue er født i Torino af nigerianske forældre.

Se også: Udelukket på livstid: Rusland fortsætter med doping-træner