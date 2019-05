Kvindelig løbestjerne anker medicin-dom igen

800-meter-løberen Caster Semenya nægter at tage medicin mod sin høje produktion af det mandlige kønshormon, testosteron.

Onsdag har den sydafrikanske mellemdistanceløber derfor anket en dom fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS) til en ret i Schweiz, hvor CAS har hjemme.

- Jeg er en kvinde, og jeg er en atlet i verdensklasse.

- Det Internationale Atletikforbund (IAAF) kan ikke få mig medicineret eller stoppe mig fra at være, som jeg er, siger Caster Semenya onsdag i en udtalelse.

IAAF har indført et regelsæt, der betyder, at atleter som Semenya med et højt testosteronniveau skal tage hormonnedsættende medicin for at kunne konkurrere på eliteplan.

Semenya tog i første omgang sagen videre til CAS, der 1. maj gav IAAF medhold.

Den 28-årige sydafrikaner har tre gange vundet VM-guld i 800-meter-løb. Derudover er det blevet til to OL-titler i 2012 i London og fire år senere i Rio.

