Hendes tid havde været hurtig nok til EM-guld. Langrendsstjernen Therese Johaug tilbagelagde de 10.000 meter på imponerende 31 minutter og 40 sekunder.

Men den norske profils deltagelse ved Bislett Games har langt fra bare kastet anerkendelse af sig. Kritikken har snarere taget teten.

Først var det hendes brug af elektronisk hare, hvor lys langs inderbanen hjalp hende med at diktere hastigheden, der skabte røre.

Foto: Ntb Scanpix/Reuters

Og nu er det så selve hendes tilstedeværelse ved det populære stævne, som er blevet et stort samtaleemne.

Det skyldes Johaugs forhistorie, der indeholder et mørkt dopingkapitel. I 2016 blev hun testet positiv for clostebol som følge af af brug af en læbesalve.

Johaug blev idømt karantæne, men ankede dommen til den internationale sportsdomstol CAS, hvor resultatet blev en udelukkelse i 18 måneder.

I domsafsigelsen fremgik det dog, at Johaug fik medhold i, at hun ikke bevidst havde forsøgt at snyde.

Denne detalje er blevet kernen i et forsvar af den omskolede langrendsløber, som fremføres af Dagbladets sportskommentator, Esten O. Sæther. Læs det lige under billedet:

Sådan så det ud, da Therese Johaug ankom til det historiske pressemøde i 2016, hvor hun forklarede sin uskyld som følge af en positiv dopingtest. Foto: Hakon Mosvold/Ritzau Scanpix

Voldsom kritik Under overskriften 'hun bliver kynisk misbrugt' retter Esten O. Sæther stærk kritik af den sammenligning, som Johaug bliver udsat for i en klumme i VG, hvor den tidligere OL-guldvinder sættes i bås med Justin Gatlin. Den amerikanske sprinter har et meget blakket rygte som følge af dopingdomme og er tidligere blevet idømt en fireårig udelukkelse fra konkurrenceidræt. - At det er den gamle sportsavis VG, som vælger at udgive denne sidste kritik, viser hvor dyb modstanden over for Terese Johaug er hos enkelte personer. Her virker det som en besættelse. Gang på gang fortæller VG's kommentator os, at Johaug må behandles som en hvilken som helst doper, skriver Sæther.

Kommentaren i VG er skrevet af Leif Welhaven, der problematiserer det faktum, at Therese Johaug fik en invitation til Bislett Games, mens andre atleter, som har været i dopingkarantæne, ikke er velkommne.

Direktør for stævnet, Steinar Hoen, har eksempelvis tidligere fortalt, at Justin Gatlin ikke ville få grønt lys til at deltage.

- Med dette in mente er det interessant, at der arrangeres et solo-løb for en udøver, der har en dopingdom på 18 måneder bag siger, skiver Welhaven med reference til Johaug.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Leif Welhaven, men han har ikke været til at træffe telefonisk.