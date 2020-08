Legende er død - blev 100 år

Den svenske sprinter Folke Alvenik havde længe æren af at kunne kalde sig selv den ældste OL-medalje vinder, indtil han 17. august døde i en alder af 100 år.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Alvenik specialiserede sig i 400 meter og leverede den største sportspræstation i sommer OL i London i 1948, hvor han vandt bronze sammen med Kurt Lundquist, Lars-Erik Wolfbrandt og Rune Larsson i 4x400 meter.

Alvenik, næst længst til venstre, vandt OL bronzemedalje i 1948 i 4x400 meter. Foto: Ritzau Scanpix

Aftonbladet har talt med den svenske sprinters søn Mats, der beskriver sin far som en meget aktiv og venlig mand.

- Han var en venlig, stærk, beslutsom og konkurrencedygtig far. Konkurrencen var en meget stor del af hans liv og ungdom, og også i de senere år, da han blev formand for Gästriklands atletikforening. Han viet hele sit liv til sport og syntes, det var meget sjovt, fortæller hans søn.

Alvenik var aktiv helt til det sidste, hvor han både spillede golf, kørte bil som 95-årig og spiste frokost ude i byen hver dag.

Ville blive 100 år

Ifølge hans søn blev han i foråret smittet med covid-19, men blev rask og kom hjem igen.

- Men han fik en komplikation, et sengesår, der udviklede sig til en blodforgiftning, som han døde af bagefter, siger Mats Alnevik.

Alvenik synes ifølge sønnen, at det var sjovt, at folk havde bemærket, at han var den ældste OL-medalje vinder, men det var ikke et mål, han havde sat sig.

Han havde derimod et andet mål, forklarer Mats.

- Hans mål var at slå min bedstefar, som blev 91 år, og det gjorde han, og så ændrede han sit mål til, at han ville være 100 år gammel, og det lykkedes ham også. Det var nok en konkurrence for ham, det tror jeg faktisk.

- Han var klar i hovedet indtil det sidste slutningen, men han hørte meget dårligt, så nogle gange var det svært.

