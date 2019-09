Legendens vilde video gik verden rundt: Absolut ikke fake!

Der er noget naturstridigt i, at en svensk mand på lidt over 180 cm kan tage fusen på alt og alle og vinde så mange medaljer i højdespring, men det er ikke desto mindre Stefan Holms skæbne.

Den nu 43-årige svensker får nok en æresrunde i disse dage, hvor et særligt klip tager turen rundt på det store internet.

Instagram-kontoen Jumpers World har delt et klip med den fænomenale Holm, og det ser mildest talt spektakulært ud.

Mange brugere kan ikke tro deres egne øje, men Holm forsikrer, at det ikke er manipulreret. Der er dog en enkelt misforståelse i forbindelse med videoen, som han må rette.

Klippet er nemlig ægte, men langt fra nyt.

- Nej, det der var 'back in the days', men det virker som om, mange har misforstået det og tror, at det er nyt. Det er absolut ikke fake, siger han ifølge Expressen.

Holm fortæller, at klippet stammer fra 2007, da han var på træningslejr i Italien. Hækkene på 170 centimeter var hans opvarmning.

- Det var noget, jeg gjorde et par dage før konkurrence. Jeg gjorde det cirka en gang om ugen. Jeg startede med at hoppe over normale hække på en meter, men købte så specialhækkene.

Den pensionerede højdespringer lagde selv klippet op, og han er forbavset over, at det nu tager en tur rundt på nettet igen.

- Det er det, der er så fascinerende ved sociale medier, siger han.

Svenskeren vandt OL-guld i 2004 og har også en VM-sølvmedalje i samlingen.

