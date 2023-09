Lykkeligt stjernepar: Forældre for første gang

Det norske stjernepar bestående af Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal annoncerede tilbage i april, at de ventede en lille dreng. Nu kan de stolte forældre oplyse, at fødslen har fundet sted

I 2015 vendte hun ryggen til sine danske rødder for at trække i den norske atletikuniform.

Siden har Amalie Iuels fornemmeste præstation på løbebanen været en EM-guldmedalje i favoritdisciplinen 400 meter hæk.

Og nu kan hun tilføje endnu en titel på cv'et.

For tilbage i april annoncerede Amalie Iuel, at hun ventede en lille dreng sammen med kæresten, den norske 40-årige skilegende Aksel Lund Svindal.

Og nu kan parret i et fælles Instagram-opslag så fortælle, at deres dreng, som har fået navnet Storm, kom til verden 1 september efter en hård fødsel, der foregik over flere dage.

'Velkommen til verdenen, Storm. Mor hviler sig nu efter et par hårde dage på hospitalet. Far er meget, meget stolt, og Storm er selvfølgelig det smukkeste, vi nogensinde har set.'

'Vores sundhedssektor og de ansatte er fantastiske! Tak,' skriver parret blandt andet i Instagram-opslaget.

Kommentarsporet på Instagram-opslaget bugner med lykønskninger fra sportskolleger fra nær og fjern.

Alt fra den amerikanske alpinski-løber Lindsey Vonn til den engelske 400 meter hækkeløber Laviai Nielsen er at finde på listen over de begejstrede beskeder,

Aksel Lund Svindal er 11 år ældre end Amalie Iuel. Han har tidligere dannet par med den amerikanske OL-skiracer Julia Mancuso. Foto: Gabriele Facciotti/Ritzau Scanpix

Det er noget af et powerpar, lille Storm får som forældre.

Den ene er tidligere EM-guldvinder på atletikfronten, mens den anden er en regulær skisportslegende med flere OL- og VM-medaljer samt over en håndfuld World Cup-medaljer på samvittigheden.

Amalie Iuel er født i Danmark, har danske forældre, men familien flyttede til Norge. da hun var to år.

I 2015 valgte Iuel så at afskaffe sit danske statsborgerskab, så hun derfra kun er indehaver af et norsk pas.