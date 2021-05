Majas mareridt: - Følte jeg spildte mit liv

Den syvdobbelte verdensmester i orienteringsløb Maja Alm besluttede i 2018 sig for at forlade sporten for at satse på 5000-meteren på bane ved OL i Tokyo.

Men OL blev udskudt på grund af corona, og Alm meldte i februar ud, at hun dropper OL-drømmen og skifter tilbage til orienteringsløb i skoven.

Nu forklarer hun, hvordan hun mistede motivationen endeligt, da OL blev udskudt, så hun skulle gentage optakten igen.

- Jeg nåede et punkt, hvor jeg følte, at jeg spildte mit liv og hver dag lignede hinanden. Jeg står op igen, løber 30 kilometer om dagen, spiser fornuftigt og går tidligt i seng, siger Alm i podcasten Frontrunner.

- Det er fedt at få lov at fordybe sig, men alle de gentagelser kan også gøre, at det bliver meningsløst, og det følte jeg lidt. Det var farligt for mig, at jeg følte, at nu går mit liv i stå, for sådan skal det ikke være, siger Alm.

Maja Alm har forladt løbebanen igen forud for OL. Foto: Tobias Nicolai

Her er Maja Alm til sportsgalla i Boxen til Sport 2015. Foto: Claus Bonnerup

Maja Alm har tidligere begået sig på sprintdistancer i orienteringsløb, men går nu efter de længere distancer.

Skal hun satse på OL igen, så vil fokusere mere på processen, og så skal det være på landevejen, hvor hun gjort det godt på halvmaraton og måske også kan gøre det godt på den ikoniske maraton-distance.

