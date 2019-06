Mand eller kvinde? Ny kontroversiel beslutning

Den sydafrikanske atlet Caster Semenya fik sammen med Sydafrikas Atletikforbund (ASA) medhold mandag.

Her besluttede Den Schweiziske Forbundsdomstol midlertidigt at suspendere beslutningen i Det Internationale Atletikforbund (IAAF) om, at kvindelige atleter med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Talsmanden Peter Josi fra Den Schweiziske Forbundsdomstol siger til AFP, at der er tale om en meget midlertidig afgørelse indtil en høring i sagen kan gennemføres.

Sagen handler om 28-årige Caster Semenya, som fik problemer med en regelændring hos IAAF. Den betød, at hun med et højt niveau af testosteron i kroppen skulle sænke niveauet med medicin.

Sammen med ASA indbragte Caster Semenya sagen for Den Internationale Sportsdomstol (CAS). I begyndelsen af maj besluttede CAS at give IAAF tilladelse til at benytte den omdiskuterede regel.

CAS slog dog i domsafsigelsen fast, at sådanne regler er diskriminerende. Men man tillod reglen for at sikre fair konkurrence.

- Panelet fandt, at reglerne er diskriminerende, men et flertal af panelet finder på baggrund af bevismaterialet, at sådan en diskrimination er nødvendig og retfærdig for at sikre kvindelige atleters integritet i specifikke konkurrencer, skrev CAS i sin afgørelse.

ASA og Semenya ville dog ikke acceptere CAS-afgørelsen. De indbragte den for domstolen i Schweiz, som altså på sin vis har fløjtet det hele til timeout, inden der dykkes yderligere ned i sagen.

- Vi føler, at de videnskabelige oplysninger, der er blevet bragt frem, er blevet fuldstændig ignoreret, sagde talsmand for sportsministeriet i Sydafrika Vuyo Mhaga til AFP, da afgørelsen blev appelleret.

Semenya, der vandt OL-guld på 800 meter i 2012 og 2016, har været stærkt omdiskuteret for sit høje niveau i kroppen af testosteron.

