- Misser hellere OL end tager vaccinen

9 sekunder og 69 hundrededele af et sekund. Jamaicanske Yohan Blake er verdens næsthurtigste mand på 100 meter. Kun Usain Bolt har løbet hurtigere.

Til juli skal Blake forsøge at overtage OL-guldet fra sin pensionerede landsmand, men Blake møder ikke op, hvis coronavaccinen er et krav.

- Min holdning er stadig klar. Jeg vil ikke have nogen vaccine. Jeg misser hellere OL, end jeg tager vaccinen. Jeg tager den ikke, siger Blake til The Gleaner.

- Jeg vil ikke gå yderligere ind i det nu, men jeg har mine grunde, siger Blake.

VERDENS HURTIGSTE PÅ 100 METER

9.58 - Usain Bolt 2009

9.69 - Yohan Blake 2012

9.69 - Tyson Gay 2009

9.72 - Asafa Powell 2008

9.74 - Justin Gatlin 2015

9.76 - Christian Colemann 2019

9.78 - Nesta Carter 2010

9.79 - Maurice Greene 1999

9.80 - Steve Mullings 2011

9.82 - Richard Thompson 2014

Foto: Anja Niedringhaus/Ritzau Scanpix

Jamaica ventes i næste uge at få landets første vaccineleveringer, men Yohan Blake er altså ikke interesseret.

Foreløbig har den internationale olympiske komité ikke gjort vaccinen til et krav for at deltage, men uden vacciner skal der formentlig laves verdens største coronaboble, hvor flere tusinde atleter skal isoleres længe for at deltage.

Yohan Blake vandt sølv på både 100 meter og 200 meter ved OL 2012 og var udset som den nye stjerne, men i 2016 måtte han skuffende nøjes med en fjerdeplads og en sjetteplads.

Både i 2012 og 2016 var han med til at løbe guldet til Jamaica på 4x100 meter, og 31-årige Blake er blandt kandidaterne til at tage over som sprinterkonge for Usain Bolt, der vandt OL-guld på både 100 meter og 200 meter i både 2008, 2012 og 2016.

