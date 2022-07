Mo Farah blev handlet ulovligt til Storbritannien som barn

Den firedobbelte britiske OL-guldvinder Sir Mo Farah blev på ulovlig vis bragt til Storbritannien som barn og tvunget til at arbejde som hushjælp.

Det afslører han i en ny dokumentar, der bliver vist på BBC onsdag.

Her fortæller atletikstjernen, der i 2017 blev slået til ridder af dronning Elizabeth, at han fik navnet Mo Farah af dem, der fløj ham til Storbritannien fra Djibouti. Hans rigtige navn er Hussein Abdi Kahin.

Det rapporterer BBC.

Han blev bragt til Storbritannien fra det østafrikanske land i en alder af ni år af en kvinde, han aldrig havde mødt før, og blev tvunget til at passe en anden families børn.

- I årevis blev jeg ved med at fortrænge det, siger han i dokumentaren om sine oplevelser.

- Men man kan ikke blive ved med at blokere det for evigt.

Langdistanceløberen har tidligere fortalt, at han kom til Storbritannien fra Somalia med sine forældre som flygtning.

Men i dokumentaren, der er lavet af BBC og Red Bull Studios, afslører han, at hans forældre aldrig har været i Storbritannien. Hans mor og to brødre bor på en gård i den somaliske udbryderrepublik Somaliland.

Hans far blev dræbt af et vildfarent skud under civile uroligheder i Somalia, da Mo Farah var fire år.

Mo Farah fortæller, at han var otte eller ni år, da han blev fjernet fra sit hjem for at bo hos nogle familiemedlemmer i nabolandet Djibouti. Han blev derefter fløjet til Storbritannien af en kvinde, han aldrig havde mødt før og ikke var i familie med.

Hun fortalte ham, at han skulle til Europa for at bo hos nogle slægtninge. Noget, han 'var spændt på'.

- Jeg havde aldrig været på et fly før, fortæller han.

Kvinden sagde, at han skulle sige, at hans navn var Mohamed. Hun havde samtidig falske rejsedokumenter med hans billede og navnet 'Mohamed Farah'.

Da de ankom til Storbritannien, tog kvinden ham med til sin lejlighed i Hounslow i det vestlige London og tog et stykke papir fra ham, som han havde sine slægtninges kontaktoplysninger på.

- Hun rev det i stykker lige foran mig og smed det i skraldespanden. På det tidspunkt vidste jeg, at jeg var i problemer, fortæller han.

Sir Mo Farah fortæller i dokumentaren, at han var nødt til at udføre husarbejde og passe børn, hvis han ville have noget at spise.

Han fik samtidig at vide af kvinden, at han ikke måtte sige noget til nogen, hvis han ville se sin familie igen.

- Tit lukkede jeg mig bare inde på badeværelset og græd, husker han.

Det var først, da Mo Farah var omkring 12 år, at familien tillod ham at komme i skole. Her fik personalet at vide, at han var flygtning fra Somalia.

Senere betroede Mo Farah sig til sin idrætslærer, som kontaktede de sociale myndigheder og hjalp ham med at komme i pleje hos en anden somalisk familie.

- Jeg savnede stadig min rigtige familie, men fra det øjeblik blev alting bedre, fortæller han.

Den 39-årige Farah hentede guld på 10.000-meterløb ved OL i London i 2012 og ved OL i Rio de Janeiro i 2016. Begge gange vandt han også guld i 5000-meterløb.