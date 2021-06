Mo Farah glipper sidste chance for OL i 10.000-meterløb

Den firedobbelte OL-guldvinder Mo Farah kommer ikke til at repræsentere Storbritannien i 10.000-meterløb ved OL i Tokyo denne sommer.

Fredag klarede Farah distancen på 27 minutter og 47 sekunder ved et løb i Manchester, der var arrangeret for at give ham en sidste chance for at kvalificere sig, men hans tid var næsten 20 sekunder fra kvalifikationskravet på 27 minutter og 28 sekunder.

Den 38-årige Farah hentede guld på distancen ved OL i London i 2012 og ved OL i Rio de Janeiro i 2016. Begge gange vandt han også guld i 5000-meterløb.

Han begyndte derefter at satse på maratonløb, men efter en række blandede resultater vendte han tilbage til atletikbanerne i håb om at få en sidste mulighed for at triumfere ved et OL.

- Jeg har været heldig nok til at have haft en lang karriere. Jeg er meget taknemmelig, men det var alt, jeg havde i mig i dag, siger han efter fredagens løb.

Farah afviste umiddelbart efter løbet at sige noget om, hvorvidt hans karriere nu er endegyldigt slut.

Mo Farah, der er født i Somalia og ankom til Storbritannien som otteårig, har også vundet guld ved VM i atletik seks gange. I 2017 blev han slået til ridder for sine præstationer på løbebanerne.