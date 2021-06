Musah sætter rekord på 100 meter

Kojo Musah er den hurtigste dansker nogensinde over 100 meter.

Tirsdag satte løberen ny dansk rekord, da han ved et stævne i Tjekkiet satte en tid på 10,17 sekunder.

Det skriver Dansk Atletik på Facebook.

Musah slog dermed Kristoffer Haris nu tidligere danske rekord, der lød på 10,26 sekunder.

Den 25-årige sprinter er forsvarende dansk mester på 100 og 200 meter (udendørs) og 60 meter (indendørs).

Kravet for at komme med til OL i Tokyo er en tid på eller under 10,05 sekunder, så det er Musah stadig lidt fra. Han har dog frem til 29. juni til at forbedre sig og samle point sammen til en eventuel kvalifikation.