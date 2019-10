Mystik om verdens bedste: Træner kun med kvinder

Han har vundet VM-guld i 400 meter hæk i 2017 og 2019 samt EM-guld i 2018 og er netop kåret til årets mandlige atlet i Europa.

Men det helt specielle ved den 23-årige norske verdensstjerne Karsten Warholm er, at han udelukkende træner med kvinder.

- Der er meget østrogen i luften. Det får mig til at føle mig endnu mere mand, joker Warholm til Dagbladet.

- Nej, det er meget joviale og hyggelige kvinder. De har også den rette attitude og de kvaliteter, som vi søger.

Karsten Warholm jubler over VM-guld i 2017. Foto: LUCY NICHOLSON/Ritzau Scanpix

Amalie Iuel er en af dem, Karsten Warholm træner med. Fotos: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Du kan blive meget klogere på halvdanske Amalie Iuel LIGE HER

Warholm træner med 25-årige Amalie Iuel, 33-årige Elisabeth Slettum og 20-årige Solveig Hernandez Vråle.

- Lidt af tankegangen er, at jeg skal have selskab til træning og skal have mine værste konkurrenter på nethinden, når jeg træner, i stedet for at sammenligne mig med en fyr, der er lidt dårligere end mig, siger Warholm.

Og det gode selskab er vigtigt - også i atletik.

- Jeg gætter på, at det er meget ligesom at have kollegaer på et job. Miljøet er meget vigtigt, og vi bliver jo gode venner til sidst også, siger Warholm.

De sociale medier viser masser af billeder af Warholm og træningsmakkerne

Amalie Iuel er en af de kvinder, som træner med Warholm. Hun sætter pris på at have en verdensmester med til træning, men anerkender, at det er usædvanligt, at en mand kun træner med kvinder.

- Det er meget sjældent, men det har fungeret for os. Vi er ikke en gruppe med 'drama queens'. Der er kun en af os, der er det, og det er Karsten...Haha, nej det fungerer rigtig godt, siger Iuel.

Dagbladet har talt med flere af Warholms konkurrenter, der undrer sig over nordmandens valg.

- Det har jeg aldrig set før. Det er mere normalt, at en meget dygtig kvinde træner med mænd for at blive matchet, men ikke omvendt. Det er meget specielt og helt unikt, siger eksempelvis Daniel Wessfeldt, der træner VM-bronzevinderen Abderrahman Samba.

Karsten Warholm har europarekorden på 400 meter hæk med 46,92, hvilket kun er gjort bedre af amerikanske Kevin Young, der i 1992 satte verdensrekord med 46.78.

