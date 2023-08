Nazi-skandale ved VM i atletik

En sikkerhedsvagt ved VM i atletik er blevet fyret, efter det tonede frem på billeder, at han havde en SS-tatovering synlig i nakken

VM i atletik i Ungarn er i fuld gang.

Og mens de toptrænede atleter sætter rekorder og høster medaljer på stadion i Budapest, har organisatorerne travlt i kulisserne. Også mere end planlagt.

Det firma, der står for at ansætte sikkerhedsvagter, har nemlig måttet fyre en mand omgående, efter der begyndte at florere billeder på sociale medier af en sikkerhedsvagt, der havde en SS-tatovering i nakken.

Det skriver Bild.

'SS' eller 'Schutzstaffel' var et nazistisk korps til beskyttelse af Adolf Hitler.

I Tyskland er det ulovligt at bruge eller vise symbolet, og det kan lede til bøder eller fængsel i op til tre år.

Foto: Twitter

Valton Security, som var firmaet, der ansatte manden, har fortalt, at han havde en hætte på til jobsamtalen, og derfor var tatoveringen ikke synlig.

Firmaet reagerede dog hurtigt og fyrede manden, kort efter at billederne begyndte at florere på sociale medier.

Der er ikke mere information om manden.

Nu kan al fokus så vende tilbage på atleterne, der kæmper om medaljer på Nemzeti Atlétikai Központ Stadium frem til 27. august.

