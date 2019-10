Nedturen er total: Det er slut

Den danske hækkeløber Sara Slott Petersen havde valgt at nedlægge protest efter at være blevet diskvalificeret i sit indledende heat på 400 meter hæk ved VM i Doha.

Men protesten blev afvist, og Slott er dermed færdig ved VM, oplyser den danske teamleder, Lars Nielsen, over for TV2 Sport.

Hendes træner Mikkel Larsen troede ellers på, at diskvalifikationen kunne blive omstødt.

- I fire ud af fem tilfælde, hvor man bliver disket for det her, bliver man sat ind igen, fordi det er så svært at vurdere visuelt, sagde Mikkel Larsen til TV2 Sport.

Ifølge ham var der ikke tv-billeder, som kunne fastslå med sikkerhed, om danskeren nåede at få sit knæ op i korrekt højde i tide på vej over hækken. Derfor mente han, at diskvalifikationen skulle ophæves.

Danskeren så ud til at have løbet sig sikkert videre med en andenplads i sit heat og en tid på 55,28 sekunder, men efter heatet blev hun diskvalificeret. Hun havde passeret en hæk ulovligt undervejs.

I et interview med TV2 Sport lige efter løbet - hvor Sara Slott Petersen troede, at hun var gået videre - fortalte hun, at inderbanen havde føltes skarp, og at hun havde begået flere fejl.

Kort efter viste fejlene sig ikke bare at være af teknisk karakter, men også ulovlig karakter.

Danskerens heat blev vundet af amerikaneren Dalilah Muhammad i tiden 54,87 sekunder. Ved OL i Rio for tre år siden var amerikaneren den eneste, der var hurtigere end Sara Slott Petersen i finalen.

Straks efter løbet blev Sara Slott Petersen udtaget til dopingkontrol, hvor hun en times tid efter løbet fortsat sad og ventede ifølge Mikkel Larsen.

