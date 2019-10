Nike nedlægger løbeprojekt efter dopingskandale

Nike har besluttet at sløjfe løbeprojektet Nike Oregon Project.

Det sker, efter at stedets ledende træner, Alberto Salazar, er fundet skyldig i brud på dopingreglerne, skriver løbemediet Runners World.

Skandalen skygger for atleterne, mener præsidenten og bestyrelsesformanden for tøjkoncernen, Mark Parker.

- Situationen, sammen med de udokumenterede påstande, er distraherende for mange af udøverne og går ud over deres evne til at fokusere på træning og konkurrence.

- Jeg har derfor besluttet at lukke Oregon Project, skriver Parker i en besked til Runners World.

61-årige Salazar blev i sidste uge idømt en fireårig karantæne af USA's Antidopingagentur, Usada, for at 'orkestrere og facilitere forbudt dopingadfærd'.

Alberto Salazar har stået bag et storstilet doping under 'Oregon Project'. Foto: Andy Lyons/AFP/Ritzau Scanpix

Også Jeffrey Brown, der har arbejdet tæt sammen med Salazar, blev straffet med fire års karantæne.

Salazar har blandt andre været træner for den firedobbelte britiske OL-guldvinder Mo Farah.

Flere af løberne ved det netop overståede VM i atletik har også været tilknyttet Nike Oregon Project, som blev lanceret i 2001.

Nike vil nu hjælpe atleterne med at finde det rette træningssetup, understreger Mark Parker.

I sidste uge afviste Salazar over for Oregon-projektets hjemmeside at have gjort noget forkert, og at han ville appellere karantænen. Hjemmesiden er nu lukket sammen med projektet.

Se også: Salazar fældet af sine egne elever

Se også: Den mørke side af sporten: Man kan dø