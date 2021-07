Nordmand slår 29 år gammel verdensrekord

Den norske løber Karsten Warholm har torsdag sat ny verdensrekord på 400 meter hækkeløb.

Han tilbagelagde distancen på 46,70 sekunder og skar dermed otte hundrededele af den nu tidligere rekord, som blev sat af amerikanske Kevin Young ved OL i 1992.

Den nye verdensrekord blev sat ved Diamond League-stævnet på Karsten Warholms hjemmebane i Oslo foran 5000 tilskuere.

- Det er så vild en følelse. Jeg var ganske enkelt træt af at høre om den verdensrekord, og jeg bestemte mig for, at nu gider jeg ikke mere, så nu ville jeg slå den.

- Så det gjorde jeg på hjemmebane. Det bliver ikke bedre, siger Warholm ifølge NTB.

Karsten Warholm har tidligere løbet de 400 meter på 46,87 sekunder. Det var indtil for få dage siden den næsthurtigste tid i historien.

Ved det amerikanske OL-udtagelsesstævne løb Rai Benjamin nemlig i tiden 46,83 sekunder og blev historiens næsthurtigste på distancen. Hans tid er nu nede som tredjebedste tid.

Dermed er der lagt op til et brag af en konkurrence, når OL i Tokyo bliver skudt i gang 23. juli, men allerede inden da skal de to dyste mod hinanden. Ved Diamond League-stævnet i Monaco 9. juli stiller de således begge til start.

De to ærkerivaler ser ud til at stå knivskarpt på det rigtige tidspunkt og kommer formentlig til at presse hinanden til det yderste

Karsten Warholm har to verdensmesterskaber og et europamesterskab på cv'et.