Nu trækker han vejret selv: Men er ikke den samme

Den britiske tikæmper Ben Gregory er fortsat i koma, og familien indstiller sig på, at den virkelige kamp først starter nu, hvor lægerne begynder at vække ham

For to uger siden var Ben Gregory involveret i en alvorlig ulykke, da han trænede på sin cykel og blev ramt af en bil.

Den britiske tikæmper fik omfattende skader: Kraniebrud og brud på nakken, ligesom han fik flere hjerneblødninger. Derfor blev han lagt i koma og i respirator - og nu er der nyt.

For hans kæreste, Naomi Heffernan, har på Instagram fortalt, at lægerne nu vil vække ham - men at han ikke længere er den samme.

'Ben kan nu trække vejret selv, og over de kommende dage vil bedøvelsen blive nedtrappet, og han vil komme ud af sin koma.'

'Lægerne siger, at vi nu er igennem uvejret, men det, der har virket som de to hårdeste uger i vores liv, bliver nu endnu hårdere,' skriver Heffernan.

Og så fortæller hun også, at de voldsomme skader kommer til at påvirke Ben Gregory, når han åbner øjnene:

Annonce:

'De siger, at Bens fremtid ikke er sikker, og at han ikke vil have nogen minder om os, når han først vågner. Han bliver nødt til at lære at bevæge sig igen, adlyde kommandoer, genlære at tænke - og hvordan han skal snakke og gå.'

'Men jeg er sikker på en ting. Ben vil aldrig ønske, at vi skal tvivle på ham. Aldrig. Det her bliver den sværeste ting, han nogensinde har gået igennem. Og mig også.'

'Men med den vidunderlige hær bag ham og Bens drive og kærlighed til livet, så vil han trodse alle odds. Han vil overraske alle lægerne og sygeplejerskerne, og han vil komme igennem det her på en måde, man aldrig har set før,' forudsiger Naomi Heffernan.

Ben Gregory er waliser og har tre gange repræsenteret sit land ved Commonwealth Games, ligesom han også internationalt har stillet op for Storbritannien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Braithwaite forgyldt efter Barca-exit

Nice henter ny dansker efter Dolberg-afgang

Superligaen sælger sig dyrt