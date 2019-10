Ny bog afslører OL-drama: Frygtede for Joachims karriere

Det var et dansk drama af de større, da kuglestøder Joachim B. Olsen blev sendt hjem fra OL i Sydney i 2000.

Det var Dansk Idræts Forbunds daværende formand, Kai Holm, der traf beslutningen, fordi Joachim B. Olsen havde viderebragt rygter i et privat chatrum om, at den finske OL-guldvinderen i kuglestød, Arti Harju, var blevet testet positiv for doping.

Der var ikke hold i rygtet, der hurtigt blev spredt, men det senere folketingsmedlem for Liberal Alliance nægtede at oplyse sin kilde, og så faldt Kai Holms hammer hårdt, selv om kuglestøderen beklagede, at han havde været for hurtig ved tasterne.

Kai Holm og Joachim B. Olsen til pressemødet i OL-byen i forbindelse med kuglestøderens hjemsendelse. Foto: Jens Dresling

Hele sagen bliver genoprullet i Thomas Thomsens nye bog '60 år som frivillig'. I den forbindelse har den daværende formand for Dansk Atletik Forbund talt med B.T. om begivenhederne Down Under.

- Det var synd for Joachim B. og egentlig også for Kai Holm selv. Det var en klar overreaktion at sende Joachim hjem. Den behandling, han fik af DIF/DOK, lader meget tilbage at ønske om menneskebehandling, siger Thomas Thomsen til B.T.

Joachim B. Olsen blev ikke genvalgt til Folketinget ved det seneste valg. Foto: Linda Johansen

Thomas Thomsen lægger altså ikke skjul på, at han var uenig i beslutningen. I bogen fortæller han, at han forsøgte at tale med den finske atletik-delegation, men at han fik mundkurv på.

Det var Thomas Thomsen, der kørte den dengang 23-årige Joachim B. Olsen til lufthavnen, og det var med bange anelser, han tog afsked med den kuglestødende OL-debutant.

- Inden afgang spiste vi en middag sammen i restauranten. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg frygtede, at den skammelige bortvisning fra OL ville gøre Joachim så led og ked af det, at han ville droppe sin karriere som kuglestøder. Det ville have været forfærdeligt, siger Thomas Thomsen til B.T.

Joachim B. Olsen vendte stærkt tilbage og vandt sølv ved OL i Athen. Foto: Thomas Wilmann

Sådan gik det som bekendt ikke, og Joachim B. Olsen fik oprejsning fire år senere i Athen, da han snuppede en bronzemedalje. Resultatet blev senere opgraderet til en sølvmedalje, da den ukrainske guldvinder, Jurij Bilonog, senere blev testet positiv for doping.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Joachim B. Olsen.

