Ny verdensrekord i København

Se LIVE-streaming i klippet ovenover

Den tredobbelte verdensmester Geoffrey Kamworor fra Kenya satte søndag en fantastisk verdensrekord ved Copenhagen Half Marathon i den danske hovedstad.

Han krydsede målstregen i tiden 58 minutter og 1 sekund. Den tidligere verdensrekord lød på 58 minutter og 18 sekunder.

Here are ur new wr holder pic.twitter.com/0Aq1o2F91J — cphhalf (@cphhalf) September 15, 2019

Først blev hans tid registreret som 57 minutter og 59 sekunder, men det blev justeret efterfølgende, så han endte lige over den magiske grænse på 58 minutter.

- Jeg er bare stolt og glad for min præstation. Jeg vidste, jeg var i god form, og at jeg havde mulighed for at sætte ny verdensrekord, og det betød meget for mig at sætte den her i København, hvor jeg første gang vandt VM, siger Kamworor i en pressemeddelelse.

Allerede godt halvvejs i løbet rykkede han fra frontgruppen og løb omkring ti kilometer i ensom majestæt i en enestående præstation.

Da han rundede 15 kilometer stod det klart, at han var på vej mod en mulig verdensrekord, hvis han kunne holde sin fart, og at han kunne komme til at flirte med den magiske grænse på 58 minutter.

Heppet frem af publikum langs det lange målopløb på Øster Allé formåede han både at kappe 17 sekunder af verdensrekorden, men han nåede altså lige nøjagtigt ikke under de 58 minutter.

Den nye verdensrekord mangler endnu den endelige godkendelse.

Nummer to i løbet blev landsmanden Benard Kipkorir Ngeno i tiden 59 minutter og 16 sekunder.

Hos kvinderne gik sejren til Etiopiens Birhane Dibaba Adugna, som sluttede i tiden 1 time, 5 minutter og 57 sekunder. Det var et lille halvt minut bedre end Kenyas Evaline Chirchir.

Løbet tjente samtidig som danmarksmesterskab, og her gik sejren hos herrerne til Abdi Ulad. Han tilbagelagde de små 21,1 kilometer på 1 time, 5 minutter og 2 sekunder.

Hos kvinderne gik DM-titlen til Maja Alm, som klarede ruten på 1 time, 11 minutter og 54 sekunder.

Trafikmelding: Der bliver opfordret til, at man lader bilen stå, hvis man skal ind til centrum af København i dagstimerne.

I dag kl. 9-15 er dele af København/Fr.berg spærret pga. CPH Half Orienter dig om mulige kørselsveje på https://t.co/AAOq8bpmvG, lad om muligt bilen stå eller kør uden om byentrafiktlf. åben på 35266900 #cphhalf @P4KBHTRAFIK @trafikhovedstad @KobenhavnPoliti @DanskTrafikinfo pic.twitter.com/FqkQ2tusf4 — cphhalf (@cphhalf) September 15, 2019