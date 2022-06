Ny VM-favorit efter fantomtider

Den amerikanske sprinter Fred Kerley ligner en favorit på 100 meteren til det kommende VM i atletik.

Natten til lørdag vandt 27-årige Kerley de amerikanske udtagelsesmesterskaber i Eugene i Oregon.

Sølvvinderen fra OL i Tokyo lagde 'blødt' ud i fredagens indledende heat, hvor han blev noteret for tiden 9,83 sekunder, hvilket på det tidspunkt var den hurtigte tid, der var registreret i 2022.

Der var dog blot tale om en forsmag på, hvad der var i vente i semifinalen og finalen.

I semifinalen var Kerley nemlig aldeles suveræn, da han tilbagelagde den ikoniske distance på 9,76 sekunder, hvilket er den sjette hurtigste tid, der nogensinde er løbet på 100 meteren.

I den efterfølgende finale var han en anelse langsommere i tiden 9,77 sekunder.

Alligevel lykkedes det at slå et pænt hul ned til de nærmeste konkurrenter Marvin Bracy og Trayvon Bromell, der sluttede som nummer to og tre i tider på 9,85 og 9,88 sekunder.

Verdensrekorden lyder på 9,58 sekunder og blev sat i 2009 af det jamaicanske sprintfænomen Usain Bolt.

Den regerende verdensmester, Christian Coleman, deltog ikke i finalen. Coleman blev nummer fire i semifinalen med en tid på 9,87 sekunder, men verdensmesteren stillede ikke op i finalen.

Coleman, der for nylig er vendt tilbage efter 18 måneders karantæne, er som verdensmester garanteret en plads ved næste måneds VM. Det foregår også i Eugene.

Coleman har været i karantæne, efter at han forsømte at oplyse antidoping-myndighederne om sine opholdssteder.

VM i Oregon afholdes fra 15. til 24. juli.