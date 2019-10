Økonomisk lussing efter VM-nedtur: - Det har konsekvenser

Den danske atletikstjerne Sara Slott Petersen bliver ramt økonomisk efter sin diskvalifikation ved VM i Doha.

OL-sølvvinderen fra Rio blev tirsdag diskvalificeret for at passere en hæk ulovligt i sit indledende heat i 400 meter hæk. Hun nedlagde efterfølgende en protest, der blev afvist.

- Det er forfærdeligt rent sportsligt, men det har også økonomiske konsekvenser for mig. Jeg har mistet præmiepenge, mistet sponsorpenge. Det er jo det, jeg lever af, siger Sara Slott til TV2 Sport.

- Det har bare så store konsekvenser for mig personligt, at der er nogle dommere, som sidder og er lidt forsmået og bange for at erkende deres fejl, siger hun.

Den 32-årige hækkeløber mener, at den måde, hun passerede hækkene på, var helt lovlig.

Hun forklarer, at diskvalifikationen får betydning for, hvilket stævner hun fremover kan deltage i.

Sara Slott kvalificerede sig for en måned siden til næste års OL i Tokyo, hvor hun skal forsøge at forsvare den medalje, hun vandt i 2016 i Rio.

