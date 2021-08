OL-guldet reddet af taxi-penge

Jamaicanske Hansle Parchment fik udelukkende mulighed for at vinde OL-guld, efter at en frivillig ved legene lånte ham penge til en taxi

Det var lidt af en overraskelse, da Hansle Parchment løb sig til OL-guldet på 110 meter hæk i Tokyo.

Den 31-årige jamaicaner havde nemlig ikke den bedste opladning - han var faktisk tæt på slet ikke at dukke op på det olympiske atletikstadion.

- Jeg kom til at tage den forkerte bus til det forkerte stadion. Jeg havde musik i ørene og hørte ikke, hvad der blev sagt i bussen.

- Men jeg så skiltet i toppen sige 'Atletik-banen', så jeg fortsatte.

- Da jeg kiggede op fra min telefon så jeg, at bussen kørte i den forkerte retning, siger Parchment, der kom frem til en svømmehal.

Han fik at vide, at han kunne tage bussen tilbage til den olympiske landsby og derefter skifte til den rigtige. Der var nemlig ingen direkte busser til atletikstadion.

Han forsøgte at få en af de officielle OL-biler til at køre ham, men ingen ville have ham med, da han skulle have booket på forhånd.

Han fik fat på en frivillig og tiggede hende om at hjælpe ham. Hun gav ham nogle penge, så han kunne tage en taxi, så han kunne nå at komme til opvarmningen og selve finalen.

Hansle Parchment kan takke en japansk OL-frivillig for, at han vandt OL-guld. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Her fik han guldet, og to dage efter tog han ud for at opsøge den frivillige og takke hende for almissen, der sikrede ham OL-guldet.

Det viser han i en video:

Han finder den frivillige, han kalder Tiana, og viser hende guldmedaljen. Og så forærer han hende en gul skjorte fra det jamaicanske OL-hold - og han betalte naturligvis taxi-pengene tilbage.

Efter at have set Parchments video har det jamaicanske ministerium for turisme valgt at opspore kvinden for at invitere hende til den caribiske ø. Det bekræfter ministeren for turisme, Edmund Bartlett, til The Sunday Gleamer.