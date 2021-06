OL-guldvinder doping-udelukket i fem år

Hækkeløberen Brianna McNeal er blevet udelukket i fem år.

Det meddeler Atletikkens Integritetsenhed (AIU). Straffen gives for at 'manipulere med resultatprocessen' af en prøve, og de fem år gælder fra 15. august 2020.

Den 29-årige amerikaner vandt i 2016 guld i 100 meter hækkeløb ved OL i Rio.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters anden gang, at hun overtræder antidopingreglerne. Reuters skriver, at McNeal har appelleret afgørelsen til Den Internationale Sportsdomstol, CAS, og sagen vil blive afgjort før OL i Tokyo.

Ifølge nyhedsbureauet AFP må McNeal fortsat deltage i et amerikanske stævne senere på måneden som forberedelse til OL i Tokyo, mens appelsagen kører.