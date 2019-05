OL-guldvinder overrasker efter historisk dom

Den sydafrikanske løber Caster Semenya stiller fredag til start ved et Golden League-stævne i Doha.

Onsdag gik en dom ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS) sydafrikaneren imod, da den tvinger hende til at tage hormon-nedsættende medicin, hvis hun i fremtiden vil deltage i atletikstævner.

Dommen træder dog først i kraft 8. maj, hvilket betyder, at hun frem til midten af næste uge kan konkurrere på de hidtidige vilkår.

28-årige Semenya, der er dobbelt OL-guldvinder på 800-meteren, har en høj produktion af det mandlige kønshormon testosteron.

IAAF har vurderet, at det giver Semenya og andre kvindelige atleter med en lignende testosteronproduktion en fordel, når de konkurrerer med den øvrige elite.

Semenya ser dog anderledes på tingene, og derfor havde hun appelleret sagen til CAS - dog uden held.

IAAF oplyser torsdag, at forbundets regler om høje testosteronværdier også kommer til at omfatte 1500-meter-løbet, hvor Caster Semenya også er en del af feltet.

Tidligere på dagen torsdag tweettede Semenya følgende billede med teksten: - At vide hvornår man skal gå sin vej er visdom. At være i stand til det er mod. At gå sin vej med hovedet højt hævet er værdighed.

Det fik mange til at tro, at hun dermed var ved at indstille karrieren. Det er altså ikke tilfældet. Ikke endnu i hvert fald.

