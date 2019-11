OL-håb overvejede selvmord: Sådan knækkede han hende

Mary Cain var en håbe- og talentfuld løber, da hun som 16-årig blev indlemmet i Nikes Oregon Project med stjernetræneren Alberto Salazar i spidsen.

Hun regnedes som sin generations dygtigste kvindelige mellemdistanceløber og kvalificerede sig blandt andet til VM året efter. Blot 17 år gammel.

I løbet af de næste år skulle den nu fyrede, karantæneramte og skandaleombruste Salazar imidlertid nedbryde hende i en sådan grad, at pigen fra New York først begyndte at skære i sig selv, siden udviklede selvmordstanker og til sidst flygtede.

Det fortæller hun i New York Times et par måneder efter, Salazar af antidopingagenturet USADA blev idømt fire års karantæne for sine metoder og doping-relaterede handlinger.

- Jeg var bange. Og alene. Jeg følte mig fanget og udviklede selvmordstanker. Jeg begyndte at skære i mig selv. Nogle personer så det, men ingen gjorde noget, fortæller hun.

Tyndere, tyndere og tyndere

Salazar afviser dele af hendes påstande, mens Nike afviser at ville kommentere historien overhovedet.

Det var en drøm at træne under Salazar. Til at begynde med. Den drøm udviklede sig dog hurtigt over i et decideret mareridt. For Mary var for tyk. Hun måtte maksimalt veje 52 kg.

- Så jeg blev tyndere, tyndere og tyndere, siger hun.

Salazar benyttede sig blandt andet af samme metoder, som tidligere landstrænere i Dansk Svømmeunion er blevet beskyldt for at gøre brug af. Mary Cain blev vejet foran de andre atleter. Og når hun ikke levede op til det krav, Salazar stillede, blev hun hånet og skældt ud – foran alle andre.

Mary Cain blev påduttet p-piller og vanddrivende medicin for at tabe sig, og hun udviklede RED-S-syndromet, hvor spiseforstyrrelse og osteoporose meget vel kan forekomme.

- Pludselig går det op for dig, at du har misset din menstruation i et par måneder. Det bliver til et par år. I mit tilfælde tre, siger hun.

Ekstremt lav vægt hos kvinder kan medføre, at kroppen stopper med at producere hormonet østrogen. Det kan føre til amenoré – voldsomt uregelmæssig menstruation – eller fuldstændigt stop for samme. Samtidig betyder en markant mangel på østrogen i kroppen, at knoglernes styrke mindskes, så man udvikler osteoporose – eller knogleskørhed, som det kaldes.

Det oplevede Mary Cain, der undervejs brækkede fem forskellige knogler.

Ville bare overleve

Det var i den periode, hun for alvor udviklede psykiske problemer og begyndte at skære i sig selv.

Det havde den naturlige konsekvens, at hendes tider på banen blev dårligere.

- Jeg forsøgte ikke længere at kvalificere mig (til OL, red.). Jeg ville bare overleve.

I 2015 havde hun uden at imponere deltaget i et løb, men på grund af et kraftigt regnvejr blev alle deltagende, trænere, pårørende og andre tilskuere samlet i et stort telt. Da oplevede Mary Cain et nyt lavpunkt i sit liv:

- Alberto begyndte at råbe ad mig i teltet, hvor vi ventede, foran alle andre. Han sagde, at jeg helt tydeligt havde taget fem pounds (godt 2,2 kg) på inden løbet. Det var også den aften, jeg fortalte Alberto og vores sportspsykolog, at jeg var begyndt at skære i mig selv. Deres svar var, at de mest af alt helst bare ville i seng.

- Da gik det op for mig, hvor sygt systemet var, fortæller hun.

'Hendes røv er for stor'

Efterfølgende fortalte hun sine forældre om det – og om hvor dårligt, hun havde det, hvilket omgående fik forældrene til at hente hende hjem.

OL-drømmen blev skrinlagt. Nu handlede det om at komme væk og få det bedre.

Fra at have været sin generations måske bedste løber i USA gik Mary Cain til at fokusere på at overleve.

Salazar er blevet forelagt Mary Cains anklager, men han benægter og siger, at han hele tiden tog hensyn til hendes sundhed og velvære.

Der synes dog at være noget om snakken. For andre personer med tilknytning til træningen bekræfter Mary Cains udlægning. Heriblandt Steve Magness, der arbejdede som assisterende træner under Salazar.

- På et tidspunkt blev jeg fortalt, at jeg måtte få en kvindelig udøver ned i vægt. Da jeg vidste dem information om hendes kropsfedt, sagde de følgende: ’Jeg bryder mig ikke om, hvad videnskaben siger, jeg ved bare, hvad jeg ser med mine egne øjne – hendes røv er for stor’, fortæller Magness i en stribe opsigtsvækkende tweets, som du kan se herunder.

In 2011-2012, I witnessed many instances that confirm @runmarycain and @yoderbegley's accounts. It was the norm. It was part of the culture. It was abhorrent.



Change doesn't occur unless it comes to light, here are some of those instances (Thread) — Steve Magness (@stevemagness) November 8, 2019

Efter Salazars udelukkelse har Nike besluttet at nedlægge Nike Oregon Project.

Efter Mary Cain har offentliggjort sin historie, er det væltet ind med sympatierklæringer fra store og små i og omkring toppen af amerikansk atletik.

Blandt andet fra den tidligere OL-deltager Shalane Flanagan, der skriver følgende på Twitter:

- Jeg havde ingen anelse om, at det var så alvorligt. Jeg er ked af, at jeg aldrig tog kontakt til dig, når du havde det så svært, Mary. Jeg konstruerede mine egne undskyldninger for at kunne lide mig selv. Vi svigtede dig. Jeg vil aldrig snige mig væk igen, skriver hun.

I had no idea it was this bad. I’m so sorry @runmarycain that I never reached out to you when I saw you struggling. I made excuses to myself as to why I should mind my own business. We let you down. I will never turn my head again.https://t.co/pfj0BIaEiS — Shalane Flanagan (@ShalaneFlanagan) November 7, 2019

- Det som skete med Mary Cain var værre, end jeg frygtede. Hendes historie ligner historierne fra tusindvis af piger og unge kvinder i idrætten. Det må stoppe. Tak fordi du er så modig, Mary, skriver Lauren Fleshman.

What happened to Mary Cain was worse than I feared. This story is familiar to thousands of girls and young women in sports. It has to STOP. Thank you for your bravery Mary. #TimesUp https://t.co/RV6svrQ6Lk — Lauren Fleshman (@laurenfleshman) November 7, 2019

Har du selvmords-tanker Du kan kontakte Livsliniens anonyme selvmordsforebyggende rådgivning på: Telefon: 70 201 201 hver dag kl. 11.00-04.00 Chat: mandag og torsdag kl. 17.00-21.00 og lørdag kl. 13.00-17.00 via www.livslinien.dk Netrådgivning: Hver dag via www.livslinien.dk Livsliniens 220 frivillige rådgivere besvarer hvert år mere end 16.000 henvendelser fra personer med selvmordstanker eller i anden alvorlig livskrise. Har du akutte selvmordstanker, skal du kontakte Livslinien, din regionale psykiatriske skadestue, egen læge, lægevagten (i Region Hovedstaden 1813) eller 112.

