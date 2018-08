OL-heltens frygtelige nedtur: Troede han stod bag terror

Den tidligere østtyske tikæmper Christian Schenk har længe haft dårlig samvittighed over sit OL-guld i 1988.

Den i dag 53-årige Schenk indrømmer, at han var dopet, da han sluttede øverst på podiet i Seoul i Sydkorea for 30 år siden.

Han fortæller samtidig, at han har slidt med psykiske problemer.

- Depressionen var så dyb, at jeg på et tidspunkt overvejede at tage mit eget liv, siger han til avisen Frankfurter Allgemeine.

For to år siden var krisen så stor, at han bildte sig selv ind, at han stod bag et lastbilangreb på en folkemængde på et juletorv i Berlin, hvilket kostede 12 mennesker livet.

Det fik ham til at stikke af fra politiet nytårsaften små to uger senere.

- Jeg troede, at jeg var Anis Amri - angriberen på julemarkedet på Breitscheidplatz i Berlin, som var sket 12 dage forinden.

- Det var min skræk. Jeg identificerede mig totalt med ham, fortæller Christian Schenk.

Den tidligere tikæmper afslører, at han dopede sig første gang, da han var 20 år. Dengang stillede han op for det tidligere Østtyskland, der senere blev afsløret i statsstøttet doping af sine atleter.

- Det hele startede i 1985, hvor det handlede om at tage det næst skridt. Når man tog pillerne, var man en del af holdet, og det blev forventet, at jeg skulle præstere godt, siger han.

Schenk forklarer, at han i første omgang benægtede at have dopet sig. Bagefter at han var dopet, men ikke var klar over det.

- Begge dele var løgn, siger han.

Christian Schenk udkommer i næste uge med sin selvbiografi.

