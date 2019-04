OL-legender i vanvittig krig: - Det ligner afpresning

Forholdet mellem legenderne Haile Gebrselassie og Mo Farah er så betændt, at det ikke lige kan fikses over en løbetur.

Lige nu flyver beskyldningerne i alle retninger, fortæller Daily Mail.

Den olympiske mester Farah hævder, at han har fået stjålet et ur, to telefoner og 22.000 kroner fra et etiopisk hotel ved navn Yaya Africa Athletics Village, som Gebrselassie ejer - og han holder ham ansvarlig for ikke at gøre noget.

Briten kom dernæst under anklage fra Gebrselassie, der mener, at Farah har angrebet en gift kvinde i fitnesscentret på selvsamme hotel og undladt at betale en regning på 20.000 kroner.

Gebrselassie beskylder sin løbekollega for afpresning samt at skade hans gode ry.

Farahs lejr har afvist beskyldningerne, men etioperen truer med at pudse sine advokater på ham.

I første omgang havde han efter eget udsagn besluttet sig for ikke at sige noget, så han ikke ville skade Farahs navn, men her vendte han på en tallerken, da han angiveligt fik en besked fra briten.

- Det ligner afpresning og beskyldninger, lyder det.

Foto: Paul Childs/Reuters

Ifølge Gebrselassie skulle Farah have skrevet, at han ikke kunne tage ansvar for det, han ville sige på et pressemøde i London eller de konsekvenser, det måtte have for ham eller hans forretning. Farah skulle have sluttet brevet med at skrive 'fra en skuffet ven'.

- Mo er meget skuffet over den erklæring og den fortsatte modvilje fra hotellet og ejerens side til at tage ansvar for tyveriet, lyder det fra Farahs talsmand.

Han fortæller, at politiet efterforsker sagen, men at de havde håbet på at klare den uden offentlig bevågenhed. Nu, hvor det er ude, vil de gerne i kontakt med hans advokater, så sagen kan blive afsluttet.

- Jeg er bare skuffet over Haile, siger Farah på et pressemøde. For at være ærlig, så er det ham, der ejer hotellet, og når man bor der tre måneder, er det meget skuffende at de ikke kan gøre noget.

- Jeg ønsker, at han tager ansvar for at få mine ting tilbage.

- Det er hotellets ansvar. Man betaler for hver nat - det er ikke gratis at bo der.

Farah har blandt andet vundet fire OL-guldmedaljer, mens Gebrselassie har to af den slags.

