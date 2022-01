OL-medaljevinder død: Blev 29 år

Atletik-verdenen er blevet ramt af en frygtelig tragedie.

Den olympiske bronzevinder Deon Lendore er mandag aften afgået ved døden. Han blev 29 år.

Det skriver Trinidad and Tobago Newsday - også Trinidad og Tobagos olympiske komité på Twitter.

Trinidad and Tobago Newsday beretter, at den 29-årige løber blev dræbt i en trafikulykke i den amerikanske delstat Texas. Selvsamme medie skriver, at detaljerne om ulykken fortsat er uklare.

Deon Lendore var en trinidadisk sprinter, der nåede at konkurrere ved tre olympiske lege.

Han debuterede på den olympiske scene i London i 2012, hvor han sammen med landsmændene Jarrin Solomon, Ade Alleyne-Forte og Lalonde Gordon hentede bronze ved mændenes 400 meter stafet.

Derudover var Lendore også med ved OL i Rio de Janeiro i 2016 og senest ved sidste års olympiske lege i Tokyo.

Sprinterens død har efterladt atletik-verdenen i stor sorg, og i skrivende stund hyldes den olympiske bronzevinder på de sociale medier.

Den jamaicanske løber Natoya Goule skriver således på Instagram:

- Hvis bare tårer kunne få dig tilbage. Jeg har brug for at vågne op for dette mareridt, skriver hun med grædende emojis.

Trinidad and Tobago Newsday skriver, at Deon Lendore havde tænkt sig at flyve hjem i næste uge.