OL-medaljevinder smadrer verdensrekord

Verdensrekorden i halvmaraton for kvinder er blevet slået.

Etiopieren Letesenbet Gidey vandt søndag Valencia Half Marathon i Spanien i tiden 1 time, 2 minutter og 52 sekunder.

Hun barberede mere end et minut af den hidtidige rekord, som Kenyas Ruth Chepngetich satte tidligere på året. Her lød vindertiden på 1 time, 4 minutter og 2 sekunder.

Det skriver World Athletics på sin hjemmeside.

Faktisk er det ikke engang to måneder siden, at Gideys landsmand Yalemzerf Yehualaw blev noteret for en ny verdensrekord.

Problemet var bare, at ruten ved nærmere eftersyn var 54 meter for kort, og rekorden blev ikke registreret officielt.

Men søndag var den blevet slået alligevel, selv om rekorden også her skal godkendes formelt på et senere tidspunkt.

Letesenbet Gideys rekordløb er særligt imponerende med tanke på, at det var hendes debut på distancen ved et officielt løb.

23-årige Gidey plejer at klare sig bedst på 5000 og 10.000 meter, hvor hun sidder på verdensrekorderne.

På 10.000-meterdistancen vandt hun sølv ved VM i Doha i 2019 og bronze ved OL i Tokyo i år.

Yehualaw blev toer i en tid, der også var hurtig nok til at slå den hidtidige rekord, men ikke i nærheden af at true Gideys vindertid.

Mændenes løb blev vundet af kenyanske Abel Kipchumba, der løb først over målstregen i tiden 58 minutter og 7 sekunder.