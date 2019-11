OL-stjernens utrolige forvandling: Smuglede narko for millioner

Den hollandske sprinter Madiea Ghafoor blev mandag idømt otte og et halvt års fængsel for at have smuglet narkotika til en værdi af ti millioner kroner - hun hævder selv, at hun troede, at hun smuglede doping

27-årige Madiea Ghafoor er med stor sandsynlighed færdig som topsprinter.

Hollænderen skal nemlig otte og et halvt år i fængsel for at have smuglet store mængder af narkotika.

Det står klart, efter at retten i den tyske by Kleve mandag fældede dom over hende.

Ghafoor, der har været national mester på både 100 og 400 meter og repræsenteret sit land ved både EM, VM og OL, begik sin brøde 18. juni, hvor hun blev pågrebet efter i sin bil at have krydset grænsen til Tyskland.

Med sig havde hun en pakke indeholdende lidt mere end 50 kg. ecstacy og knap to kg. crystal meth. Stoffer, der på gaden repræsenterer en værdi af mere end ti millioner kroner.

Top-Sprinterin Madiea G. (27) aus den #Niederlanden wegen Drogenschmuggels vor Gericht. Angeblich dachte sie, es seien Dopingmittel, die sie wegen eines Formtiefs zur WM-Vorbereitung nehmen wollte! pic.twitter.com/LQXE9A61Z0 — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) November 4, 2019

I retten har Ghafoor forklaret, at hun hen over foråret ikke følte, at hendes karriere udviklede sig rigtigt. Derfor ville hun tage en dopingkur frem mod VM i Doha i september.

Hun forklarede, at hun kom i kontakt med nogle skumle typer med kontakt til både den hollandske atletik- og cykelverden, og at hun følte sig presset til at transportere noget doping for dem.

Derfor afhentede hun den forseglede pakke på en cafe i Amsterdam for at køre den til en læge i Tyskland, der kunne hjælpe hende med en dopingkur.

Hendes forsvarer, Norman Werner, argumenterede i retten for, at Ghafoor ikke kunne have vidst, at der var tale om hårde stoffer, da pakken var forseglet, men den forklaring købte dommeren ikke og dømte hende derfor hårdt.

Da hun fik dommen, der var et år længere end anklagerens krav, brød hun i tårer, og hun forlod retssalen i håndjern:

Die niederländische Top-Sprinterin Madiea G. (27) muss ins Gefängnis: 8 Jahre und 6 Monate Haft für Drogenschmuggel und Beihilfe zum BTM-Handel! Das verkündete Richter Jürgen Ruby gerade am #Landgericht #Kleve. #BREAKING #eil #Sport pic.twitter.com/x4Kve36tzr — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) November 4, 2019

Det forventes, at Ghafoor vil appellere dommen med henblik på strafnedsættelse.

Madiea Ghafoor er medindehaver af den hollandske rekord på 4x400 meter, der lyder på 3.26,98 minutter. Den blev sat under OL i Rio i 2016, hvor hollænderne lige akkurat ikke gik i finalen.

