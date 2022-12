Olympisk mester overlever flystyrt

Kenyaneren David Rudisha slap med livet i behold, da han lørdag var involveret i en flyulykke i sit hjemland.

Det skriver The Sun.

Den tidligere oplympiske mester i 800 meter løb var en blandt i alt seks personer ombord på flyet, da motoren pludselig slog fejl få minutter efter take off.

Flyet forsøgte at nødlande, men styrtede i stedet ned i nærheden af Kimana Wildlife Sanctuary, der ligger omkring 200 kilometer fra hovedstaden, Nairobi.

Hverken Rudisha eller nogen af flyets øvrige passagerer kom alvorligt til skade under ulykken.

- Piloten så et frit område, hvor han prøvede at lande flyet. Men den ene vinge ramte et træ, og flyet begyndte at snurre rundt, før det styrtede ned i et område fyldt med sten.

- Det var en skræmmende episode, hvor man har sit hjerte i hånden, mens man beder til Gud. Piloten gjorde det utroligt og holdt flyet svævende stabilt og længe, siger David Rudisha til Nation.

David Rudisha har af to omgange vundet olympisk guld i 800 meter løb under OL i London i 2012 og OL i Rio i 2016.

Han har desuden vundet verdensmesterskabet i 800 meter to gange.