Olympisk stjerne afslører: - Jeg har aldrig haft sex

36-årige Lolo Jones har i en lang årrække været en populær skikkelse i hjemlandet USA.

Jones har det meste af sit liv gjort en karriere i atletik, hvor hun har vundet flere medaljer og deltaget ved OL i både 2008 og 2012. Desuden har hun også forsøgt sig med vintersport og var en del af det amerikanske bobslædehold ved vinterlegene i 2014.

Sideløbende med de fine meritter er Jones blevet en mediepersonlighed i USA, og hun har blandt andet poseret for ESPN's populære 'body issue', hvor atleter viser deres kroppe frem.

Men det har ikke altid være lige nemt. Blandt andet har det medført kritik fra andre atleter, der mener, at hun er blevet valgt foran dem udelukkende på grund af sin medietække.

Nu trækker hun så igen overskrifter. Selvom hun i mange år har været åben om det, er det de færreste amerikanere, der vidste, hvad Jones for nylig afslørede på amerikansk tv.

Jones deltager i øjeblikket i 'Celebrity Big Brother' i USA sammen med blandt andre Trumps tidligere kommunikationschef i Det Hvide Hus Anthony Scaramucci og komikeren Tom Green. Og her tog hun i den grad fusen på sine meddeltagere,



Lolo Jones har skabt sig en tilværelse i mediernes søgelys. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Jones afslørede i programmet, at hun aldrig har haft sex, og at hun heller ikke har planer om det, før hun bliver gift.

Det er en melding, som de færreste mænd tror på, lyder det fra Jones ifølge Total Pro Sports.

- Når jeg fortæller dem det, tror mange, at jeg lyver. Men så hænger de ud med mig og opdager: 'Åh, hun fortalte sandheden'. Og så er der dem, der tror, det er en udfordring. Så opdager de: 'Åh, jeg skal rent faktisk gifte mig med hende', og så smutter de, siger hun og tilføjer, at kærligheden ikke er nem for hende.

- Jeg har fået mit hjerte knust et hav af gange, siger Jones.

En af de overraskede Big Brother-deltagere forholdt Jones et dilemma. Hvad hvis hun gifter sig med en mand, men det fysiske forhold mellem de to ikke er godt?



- Tja, for mig bliver det godt, fordi jeg ikke har noget at sammenligne med, lød det så fra Jones, der slog fast, at hun ikke viger fra sin beslutning.

- Jeg vil ikke gå på kompromis med min moral, og jeg synes, det er en fantastisk gave at give til min mand, så han har bare at være det værd, siger hun.

Jones har blandt andet vundet flere VM-medaljer i 60 meter hækkeløb.

