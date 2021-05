Omstridt stjerneløber jagter OL-billet på uvant distance

Caster Semenya drømmer stadig om at komme til OL.

Den sydafrikanske stjerneløber vil fredag forsøge at indløse en billet til legene i Tokyo på 5000 meter-distancen, når hun stiller op i et stævne i hjemlandet.

Det er ikke Semenyas foretrukne distance, men hun er tvunget til at gå nye veje. Semenya kan nemlig ikke stille op i 800 meter, som hun ellers har vundet både OL- og VM-guldmedaljer på.

Det skyldes en omstridt regel, der pålægger kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som Semenya - at sænke det med medicin for at kunne deltage i mellemdistanceløb. En regel, som Semenya forgæves har brugt de seneste par år på at bekæmpe.

Efter flere afviste appeller er Semenyas sag nu endt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men den ventes ikke at komme med en afgørelse inden OL. Derfor må sydafrikaneren altså tænke alternativt for at komme til OL.

Semenya skal dog have fundet en del mere fart, hvis hun skal kvalificere sig til OL på 5000 meter. OL-kravet er 15 minutter og 10 sekunder, hvilket er godt 42 sekunder under den tid, Semenya vandt det sydafrikanske mesterskab med i sidste måned.

OL finder sted fra 23. juli til 8. august.