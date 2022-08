Penis-bommert ødelægger VM-løb for ung italiener

Den italienske U20-mester i tikamp havde store problemer med sin penis ved U20-VM i atletik, som løber af stablen i den colombianske storby Cali.

Under tikæmpernes 400 meter løb måtte Alberto Nonino flere gange skubbe sin penis tilbage i løbeshortsene, efter den gentagne gange faldt ud.

Den 18-årige italiener lagde ellers ud i et heftigt tempo og lå godt til, da kæmperne rundede sidste sving.

Men det satte hans penis altså en stopper for, og den italienske teenager måtte tage til takke med en sidsteplads i 400m-heatet.

Se det uheldige penis-løb herunder:

Alberto Nonino har forsøgt at tage det hele med et smil.

I en story på Instagram har den italienske teenager beskrevet de store penis problemer, som er endt med at gå viralt på sociale medier og diverse blogs.

'Jeg prøver at grine af det nu, men lige efter det var sket, havde jeg det forfærdeligt, og jeg er taknemmelig overfor mine venner og familie for at hjælpe mig med at komme over alt det, som skete nogle timer senere,' skriver Alberto Nonino.

Alberto Nonino endte som en samlet nummer 15 ud af 27 atleter i tikamp.

Tikamp er, som navnet hentyder til, en konkurrence som spænder over ti forskellige discipliner.

Udover 400 meter løb, som Alberto Nonino og hans penis ikke klarede sig så godt i, så bliver atleterne udfordret i 100 meter løb, længdespring, kuglestød, højdespring, 110 meter hækkeløb, diskoskast, spydkast og 1.500 meter løb.

Eventet løbet over to dage.

