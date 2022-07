Politiet undersøger stjernes ulovlige indrejse

Løbestjernen Mo Farahs ulovlige indrejse til Storbritannien for 30 år siden, bliver nu undersøgt af politiet.

London's Metropolitan Police oplyser torsdag, at man har igangsat en undersøgelse, efter at den firedobbelte OL-gulvinder i denne uge afslørede detaljer om sin fortid i en BBC-dokumentar.

Her fortalte Mo Farah, at han som otte- eller niårig blev fløjet fra Djibouti til Storbritannien med en kvinde, han aldrig havde mødt før og ikke var i familie med.

Kvinden sagde, at Mo Farah skulle sige, at hans navn var Mohamed. Kvinden havde samtidig falske rejsedokumenter med hans billede og navnet 'Mohamed Farah'.

I dokumentaren afslører løberen, der er født i Somalia, desuden, at hans virkelige navn er Hussein Abdi Kahin.

I London blev han tvunget til at udføre husarbejde og passe børn, hvis han ville have noget at spise.

Torsdag oplyser politiet i London, at man aldrig har kendt til sagen før nu.

- Vi er klar over, at der i øjeblikket er historier omkring Sir Mo Farah i medierne.

- Der findes ikke nogen rapporter fra det pågældende tidspunkt hos MPS (Metropolitan Police Service, red.).

- Specialister har nu åbnet en undersøgelse og er i gang med at gennemgå den tilgængelige information, lyder det fra politiet.

Den 39-årige Farah hentede guld i 10.000-meterløb ved OL i London i 2012 og ved OL i Rio de Janeiro i 2016 for Storbritannien. Begge gange vandt han også guld i 5000-meterløb.

Han er desuden slået til ridder af dronning Elizabeth.