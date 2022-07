Positiv dopingprøve sender maratonprofil ud af atletik-VM

To udøvere er lørdag blevet sendt hjem fra VM i atletik efter at have brudt dopingreglerne.

Den kenyanske maratonløber Lawrence Cherono er én af dem. Han er blevet testet positiv for det ulovlige stof trimetazidine i en prøve tilbage fra slutningen af maj og er foreløbigt suspenderet på ubestemt tid.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Cherono, som i 2019 vandt både Bostons og Chicagos maratonløb, skulle søndag have kæmpet om medaljer i maratonløbet ved VM i amerikanske Eugene, men det kommer han altså ikke til.

Den amerikanske 400-meterløber Randolph Ross er ligeledes blevet suspenderet, dog ikke på grund af en positiv prøve.

Ross er i stedet blevet udelukket, fordi hans oplysninger om, hvor han befandt sig - de såkaldte whereabouts - ikke var i orden. Det betød, at det ikke var muligt at foretage en dopingprøve på ham 18. juni.

Mens Lawrence Cherono altså ikke er med i søndagens maratonløb ved VM, så stiller danske Thijs Nijhuis op. Starten går 15.15 dansk tid.

Randolph Ross skulle have været i aktion ved verdensmesterskaberne søndag aften dansk tid, hvor de indledende 400-meterheat skal afvikles. Her er danske Benjamin Lobo Vedel med.

Lawrence Cherono satte i 2020 den ottendehurtigste tid nogensinde i et maraton, da han gennemførte Valencias maraton i tiden 2 timer 3 minutter og 4 sekunder.