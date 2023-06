Rasende på fans og medier efter dødsfald

De mange spekulationer i traditionelle og på sociale medier var unødvendige, og det vil snart vælte ind med undskyldninger.

Det siger Kimberly Holland, der er agent for den afdøde atletikstjerne Tori Bowie.

Forleden kom det frem, at den 32-årige OL- og VM-guldvinder var død i sit hjem i forbindelse med fødslen af sit barn, men nyheden om hendes død var på det tidspunkt en måned gammel.

I den mellemliggende periode herskede der stor usikkerhed og forvirring om årsagen til hendes død, og mange spekulerede i, om Bowie havde taget sit eget liv.

Det havde hun ikke, og nu går Kimberly Holland i rette med dem, der sagde og skrev det.

- Der var så mange mennesker, medierne inklusive, der spekulerede på, hvad hun gjorde mod sig selv. Det var meget sårende.

- Forhåbentlig, nu sandheden er ude, vil der komme mange undskyldninger, siger hun ifølge CBS.

Tori Bowie, da hun havde vundet VM-guld på 100-meteren i London i 2017. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix

Tori Bowie blev fundet af politiet, da hendes nærmeste ikke havde hørt fra hende i flere dage. De fandt hende livløs på gulvet derhjemme - ude af stand til at redde hende.

'Det gør ondt at tænke på'

Det viste sig siden, da først retsmedicineren havde skrevet rapport, at hun var død som følge af komplikationer i forbindelse med fødslen af sin datter, som hun var gravid med i ottende måned.

Datteren døde også i forbindelse med fødslen.

Rapporten fra retsmedicineren fortæller, at hun led af svangerskabsforgiftning og under fødslen havde haft forhøjet blodtryk.

- Jeg kan bare forestille mig, hvordan det må have været. Det gør ondt at tænke på. Også at vide, at babyen ikke overlevede, siger hun til CBS.

Det var hele tiden meningen, at Tori Bowie skulle føde hjemme, da hun ikke stolede specielt meget på hospitalerne.

- Hun ville være sikker på, at babyen ville have det godt, og at hun ville have fuld kontrol over det, siger hun.

Tori Bowie var blandt de store atletikstjerner ved OL i Rio i 2016, hvor hun vandt guld i 4 x 100 meter stafet samt sølv på 100-meteren og bronze på den dobbelte distance.