Raser over klimaaktivister: - Det pisser mig af

Da der søndag skulle findes en vinder af 400 meter hækkeløb for mænd ved atletikturneringen Diamond League i Stockholm, var der ikke kun løbere på banen.

Tre klimaaktivister fra gruppen A22 Network knælede på løbebanen omkring ti meter fra målstregen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Med sig havde de et banner, som de fleste deltagere måtte løbe igennem.

Norske Karsten Warholm vandt løbet. Han løb i bane otte, som ikke var påvirket af aktivisternes aktion.

- Det er tilladt at demonstrere, men det er ikke sådan her, man gør det, siger Warholm til norske NRK ifølge Reuters.

- Det er respektløst over for dem, der er her for at gøre et godt stykke arbejde. Jeg må ærligt sige, at det pisser mig af.

Det norske nyhedsbureau NTB skriver, at der på aktivisternes banner stod 'Forbjuda torvbrytning', som på dansk betyder 'Forbyd tørveudvinding'.

A22 Network har tidligere også afbrudt finalen af den svenske version af 'Vild med dans', som hedder 'Let's Dance'.